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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ”Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ”Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı”

Bakan Soylu'nun konuşması

Belediye Meclis Üyesi Meclis Üyesi Yerel Seçimler Terör Örgütü Yerel Seçim 

-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde 299 belediye mecli üyesinin HDP ve PKK iltisaklı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.
Programda konuşan Soylu, yerel seçimlerdeki PKK tehdidine dikkat çekerek "2018 yılında da terör örgütüne katılımda en çok aracılık etmiş yer Esenyut HDP ilçe başkanlığıdır. Şimdi öyle bir tezgah hazırlıyorlar ki, ben size de sormak isterim o zaman biz yanlış yaptık. Niye bu belediyeleri kayyuma devrettik. Niye terörü bu kadar tasfiye etmeye çalışıyoruz. O zaman Kılıçdaroğlu doğru yapıyor. Kılıçdaroğlu Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP, PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı CHP ve zillet ittifakının listelerinde var“ diye konuştu.
HDP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Soylu, "Sözde Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul'dan Ankara'dan,İzmir'den, Muğla'dan, Adana'dan her yerden verilen oylar Cizre'ye, Silopi'ye, Eruh'a selam olacak diyen hani o adam var ya dün diyor ki 'İçişleri Bakanı yanlış biliyor diyor. Biz ittifakın listesine çok daha fazla adam koyduk diyor. 300'ün üzerine fazla adam koyduk' diyor. Kendi kendilerine milletin yüzüne baka baka siz doğu ve Güneydoğu'da terörü bitirdiniz ama biz büyük şehirlerde terörü belediye meclisleri vasıtasıyla tekrar büyükşehirlerin merkezlerine oturtacağız diyen bir açıklamayı kendisi yapıyor. Bakın tehlike şu; bu seçim hanım efendiler 2014 seçimi değil. Bu seçim 2009 seçimi de değil. Bu seçim başka bir seçim” ifadelerini kullandı.
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