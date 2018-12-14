Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Tunceli’de 6 terörist bir mağarada sıkıştırıldı, komandoların operasyonu devam ediyor” Haberi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Tunceli’de 6 terörist bir mağarada sıkıştırıldı, komandoların operasyonu devam ediyor” Haberi

Soylu'nun açıklamaları

Jandarma Komando Tatbikat Allah Teröristler 

-detaylar
-Tunceli'de operasyon bölgesinden arşiv görüntüler

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de bir mağarada 6 teröristin sıkıştırıldığını ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Jandarma Komandolarının tatbikatının devam ettiğini söyledi.

Taşköprü Belediyesi tarafından yapımım tamamlanan Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikindi ezanı okunduğu sırada ezanlar hürmetine dua edilmesini isteyerek, “Şuanda Tunceli’de jandarma komandolarımız, kahramanlarımız tarafından bir sığınıkta, mağarada 6 terörist olduğunu tahmin ediyoruz, burada sıkıştırdılar. Dün geceden itibaren sığınağın 20-25 metre içerisine kadar girdiler. Allah muhafaza etsin, inşallah orada gereğini yerine getirecekler. İnşallah ayaklarına taş değmeden, hiçbir sıkıntı olmadan inşallah o operasyonu da orada bitirmiş olurlar. Ezanlar hürmetine dua edelim inşallah” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Cumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret EttiCumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret Etti
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı