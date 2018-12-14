İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Tunceli’de 6 terörist bir mağarada sıkıştırıldı, komandoların operasyonu devam ediyor”

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-Tunceli'de operasyon bölgesinden arşiv görüntüler



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de bir mağarada 6 teröristin sıkıştırıldığını ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Jandarma Komandolarının tatbikatının devam ettiğini söyledi.



Taşköprü Belediyesi tarafından yapımım tamamlanan Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikindi ezanı okunduğu sırada ezanlar hürmetine dua edilmesini isteyerek, “Şuanda Tunceli’de jandarma komandolarımız, kahramanlarımız tarafından bir sığınıkta, mağarada 6 terörist olduğunu tahmin ediyoruz, burada sıkıştırdılar. Dün geceden itibaren sığınağın 20-25 metre içerisine kadar girdiler. Allah muhafaza etsin, inşallah orada gereğini yerine getirecekler. İnşallah ayaklarına taş değmeden, hiçbir sıkıntı olmadan inşallah o operasyonu da orada bitirmiş olurlar. Ezanlar hürmetine dua edelim inşallah” dedi.



