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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:'Protokol kapsamında 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli görev yapacaktır' Haberi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:'Protokol kapsamında 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli görev yapacaktır' Haberi

Protokol töreninden detaylar

( ANKARA ) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"Protokol kapsamında 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli görev yapacaktır"- Bakan Soylu:" Okullarımızı güvenlik açısından öncelik derecelerine göre 4 protokole ayırıyoruz"- Bakan Soylu: "Türkiye'de tüm okullarımızda muhakkak bir güvenli eğitim kordinasyon görevlimiz olacaktır"- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: " Biz çocuklarımız için bir çalışma varsa dinlenmemek üzere yoldayız"- Bakanı Ziya Selçuk: "Bizim burada kısa süre içerisinde gerçekleştirdiğimiz ama çok uzun hazırlıkları gerektiren bir proje"" Hem temizlik işlerinde görev alacak arkadaşlarımızın hem de güvenlik işlerinde görev alacak arkadaşlarımızın eğitimleri, programları konusunda iki bakanlığımızın spesifik çalışmaları için teşekkür ederim"- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: " Bir milletin ikbali konusunda en önemli konu eğitim"- Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:" İşkur kanalıyla toplum yararına program istihdamında okullarımızda güvenlik ve temizlik işçisi çalıştırmaya yer vereceğiz""Geçen sene 9383 kişi olarak başlattığımız bu uygulamada bu yıl 20 bin özel güvenlik görevlisine iş vereceğiz, 60 bin kişi de okullarımızın temizliğiyle uğraşacaklar, Programlar okullar kapanana kadar devam edecek ve maaşları İşkur tarafından verilecek" ANKARA

Temizlik İşçisi Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi Kullar 


- İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı
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