Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay’da İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay’da İzle

Soylu’nun araçla gelişi

-Soylu’nun araçtan inerek selamlaşması
-Soylu’nun askerlerle konuşması
-Soylu’nun salona girişi
-Soylu’Nun salonda selamlaşması

( HATAY ) HATAY

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınır Güvenliği Toplantısı"na katılmak üzere Hatay’a geldi. Hatay Havalimanı'nda karşılanan Bakan Soylu, daha sonra AFAD Hatay İl Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde yapılan Sınır Güvenliği Toplantısı"na katıldı.
Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bu illerden emniyet müdürleri, askeri yetkililer katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Erdoğandan Bahçeliye ZiyaretErdoğandan Bahçeliye Ziyaret
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı