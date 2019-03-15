İçişleri Bakanı Soylu, Yüreğir Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı - ADANA
- Millet Bahçesi'nin açılışı öncesi vatandaşlardan görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yüreğir ilçesindeki Millet Bahçesi'nin açılışını yapmasıİçişleri Bakanı Soylu, Adana ’daADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana ’nın Yüreğir ilçesindeki Millet Bahçesi açılışına katıldı. Açılışa çok sayıda vatandaş katıldı.
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