İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye, PKK ile mücadelesini ne zaman şiddetlendirse maalesef ana muhalefet hükümetimizi bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan söylemlerle ortaya çıkmaktadır' İzle

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( ANKARA -1) İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye, PKK ile mücadelesini ne zaman şiddetlendirse maalesef ana muhalefet hükümetimizi bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan söylemlerle ortaya çıkmaktadır"-"Türkiye göç meselesini parayla, bilgiyle, ve mevzuatla değil; esas itibariyle vicdanı ile yönetmektedir"-"Ana muhalefet lideri ikamet izinlerinin emniyetten alınıp Göç Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini eleştirmektedir"-"Beyfendi zannediyor ki, kendi genel müdürlüğü zamanındaki Türkiye var" ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 5. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı’na katıldı.



