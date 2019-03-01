İçişleri Bakanı Soylu, toplu açılış törenine katıldı - DİYARBAKIR
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi - Vatandaşların Soylu'ya sevgi gösterisi - Dua edilmesi - Hamdiye Yatılı Kız Hafızlık Kursundan detaylarDİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır 'da görevlendirme yapılan merkez Yenişehir Belediyesi tarafından inşa edilen Hamdiye Yatılı Kız Hafızlık Kursu, Rabia - tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Aliya İzzetbegoviç Gençlik Merkezi, Nureddin Mahmud Zengi Parkının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
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