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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük rakamındayız' - İZMİR

İçişleri Bakanı Soylu: 'Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük rakamındayız' - İZMİR

İçişleri Bakanı Soylu: "Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük rakamındayız" - İZMİR - İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Gazi ve şehit aileleriyle kahvaltı programı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. (6)"Kadın bir söz söyleyecek. Diyecek ki, 'Ben sırtımı YPG'ye, ben sırtımı PKK'ya dayadım' diyecek, ben ona bir söz söylemezsem bize evlatlarımız ne söyler. Sizin yüzünüze nasıl bakarız""Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük rakamındayız 2018 yılında"

Şehit Şehit Aileleri 

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