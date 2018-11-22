İçişleri Bakanı Soylu, sınır güvenliği toplantısına başkanlık etti - GAZİANTEP
- Gaziantep 'te düzenlenen sınır güvenliği toplantısı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımcılarla selamlaşması - Sınır güvenliği toplantısına katılanlardan detaylarİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep 'te - Bakan Soylu, Gaziantep , Kilis ve Hatay sınır güvenliği konusundan ilgililerle bir araya geldiGAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır güvenliğine ilişkin Gaziantep 'te düzenlenen toplantıya başkanlık yaptı.Bakan Soylu, Gaziantep 'teki bir otelde Gaziantep , Kilis ve Hatay valileri, jandarma komutanları, emniyet müdürleri, askeri yetkilileri, kaymakamlar ve sınır hattında görevli bulunan diğer ilgililerle bir araya geldi.