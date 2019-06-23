İçişleri Bakanı Soylu, oyunu kullandı - İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun okula gelişi ve vatandaşları selamlaması - Bakan Süleyman Soylu ve eşinin oy kullanması - Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamasıİSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'ndaki "1004" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Soylu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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