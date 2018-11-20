İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti - ANKARA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü - Kabulden detaylarBakan Soylu'nun kabulü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile bir araya geldiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü kabul etti.Soylu, bir süre öncel Türkiye'de göreve başlayan Köprülü ve beraberindeki heyetle görüştü.Bakan Soylu'nun makamında gerçekleşen kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.