İçişleri Bakanı Soylu : 'Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu bir anlayışla birlikte seçime girerek büyükşehirlere sızacağız diyorlar' - İZMİR
İçişleri Bakanı Soylu : "Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu bir anlayışla birlikte seçime girerek büyükşehirlere sızacağız diyorlar" - İZMİR - İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Gazi ve şehit aileleriyle kahvaltı programı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. (7)"15 Temmuz'da da bizi esaret altına almaya çalıştılar. O hain FETÖ, Amerikan uşağı, o alçak, namussuz herif sayesinde yapmaya çalıştılar. O şarlatan sayesinde yapmaya çalıştılar""Önümüzdeki seçimler güvenlik açısından Türkiye'yi yarın öbür gün başka bir boyuta taşıyabilecektir""Teröre finans sağlayan, teröre para sağlayan, teröre araç ve gereç sağlayan 94 belediyeyi görevden aldık. Teröre moral veren, teröre insan sağlayan, sen belediyeye girersin ama kardeşini dağa göndereceksin dedikleri o anlayışı kestik. Sadece o anlayışı kesmedik. PKK'nın şah damarını kestik.""Bugün İzmir 'de Menemen Belediye Meclisi üyesi adaylarına baksınlar, Karşıyaka Belediye Meclisi üyesi adaylarına baksınlar, Bayraklı Belediye Meclisi üyesi adaylarına baksınlar. Kim PKK adına burada haraç toplarken bugün burada belediye meclisi üyesi adayı oldu. Kim 1997'de PKK'dan tutukluyken geldi şimdi burada belediye meclisi üyesi adayı oldu. Kim milislik yaparken geldi burada belediye meclisi üyesi adayı oldu. Kim HDP'de eş ilçe başkanı iken geldi burada belediye meclisi üyesi adayı oldu""O zaman siz niye şehit verdiniz. O zaman bu ülke niye şehit verdi""Bize diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu bir anlayışla birlikte onun çatısı altında seçime girerek büyükşehirlere sızacağız"
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