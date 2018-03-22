İçişleri Bakanı Soylu, kazada yaralanan polis memuru İzzet Kazaz'ı ziyaret etti - TRABZON
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaralı polis ile sohbet etmesiTRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon 'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar'ın cenaze törenine katıldı, Bakan Soylu, cenaze töreninin ardından aynı kazada yaralanan İzzet Kazaz'ı tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde ziyaret etti.