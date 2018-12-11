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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu: 'İngiltere ve Almanya, PKK konusunda bizimle beraber belirgin çizgiye yaklaşma eğiliminde. Neden? Çünkü tüm karışıklıklarda çıban başı çıkan bunlar'

İçişleri Bakanı Soylu: 'İngiltere ve Almanya, PKK konusunda bizimle beraber belirgin çizgiye yaklaşma eğiliminde. Neden? Çünkü tüm karışıklıklarda çıban başı çıkan bunlar'

İçişleri Bakanı Soylu'nun soruları cevaplaması

İngiltere Toplantı Müzakere 

-Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın soruları cevaplaması
-detaylar

( ANKARA /SORU-CEVAP-2) İçişleri Bakanı Soylu: "İngiltere ve Almanya, PKK konusunda bizimle beraber belirgin çizgiye yaklaşma eğiliminde. Neden? Çünkü tüm karışıklıklarda çıban başı çıkan bunlar"-"Avrupa herhalde şunu düşünüyordur. Güneyimizde bir ABD gerçeği var. Bir Suriye gerçeği var. Bir Irak gerçeği var. bir PYD gerçeği var, bir DEAŞ gerçeği var"-"Herhalde AB sınırında böyle bir gerçek yok şu anda. Almanya'nın da böyle bir gerçeği yok. Bu gerçekler varken ve Türkiye bu gerçeklerle mücadeleyi eş anlı ederken, elbette ki bu müzakerelerde bunlar ortaya konacaktır. Terörle mücadele bizim vazgeçilmezimizdir"- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: -"Gümrük Birliği çok daha ümit vaat eden bir süreci ortaya koyuyor. Bu noktadaki taleplerimizi 28 Şubat’taki toplantıda çok daha güçlü dile getireceğiz" ANKARA

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5. Reform Eylem Grubu toplantısında yaptıkları açıklamalar sonrası soruları cevapladı.
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