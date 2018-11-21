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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Hudut kapılarımızda esas itibariyle Türkiye'nin gelişmesinin, istikrarının yurt dışında oluşturduğu cazibenin turizm ve ekonomik faaliyet olarak getirdiği bir yoğunluk söz konusu' İzle

İçişleri Bakanı Soylu: 'Hudut kapılarımızda esas itibariyle Türkiye'nin gelişmesinin, istikrarının yurt dışında oluşturduğu cazibenin turizm ve ekonomik faaliyet olarak getirdiği bir yoğunluk söz konusu' İzle

Bakan Soylu'nun açıklamaları

Benin Kaçak Yurt Dışı Sigara Kaçak Sigara 

-detaylar

( ANKARA ) İçişleri Bakanı Soylu: "Hudut kapılarımızda esas itibariyle Türkiye'nin gelişmesinin, istikrarının yurt dışında oluşturduğu cazibenin turizm ve ekonomik faaliyet olarak getirdiği bir yoğunluk söz konusu"-"Türkiye'de 2016 yılına kadar yaklaşık 5-6 yıl boyunca kaçak sigara oranı Türkiye'de satılan sigara oranının yüzde 20'lerinde seyretti"-"Türkiye'deki kaçak sigaranın toplam pazar payı son 2 yılda gerek yol kontrollerimiz, gerek sınırlarda aldığımız tedbirler, gerek tüm güvenlik kuvvetlerimizin aldığı tedbirler ve yaptığımız operasyonlar çerçevesinde yüzde 6'ya düştü"-"Geçen yılın ilk 10 ayında hudut kapılarımızdan giriş-çıkış yapan yabancı insanların sayısı 57.3 milyon kişi. Bu yılın ilk 10 ayında ulaştığımız sayı ise 70.80 milyon kişi" ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı Yönetici Semineri”ne katıldı.

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