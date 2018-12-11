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( ANKARA ) İçişleri Bakanı Soylu: "Europol ile operasyonel işbirliği ülkemiz açısından önemli, Avrupa için önemli. Ama burada kişisel verileri korumayla ilgili ortak bir iradeyi ortaya koymamız gerekir"-"Vize serbestisi onaylandığı andan itibaren geri kabul de taraflarca kabul edilmiş olacaktır"-"18 Mart mutabakatını birlikte imzaladığımız muhataplarımız konusunda iyimser olamayacağımızı ifade etmek isterim"-"2015’ten bugüne kadar yüzde 97 karşı tarafa düzensiz göç azalmıştır. Bu Türkiye’nin başarısıdır. Ve Türkiye bu başarıyı ortaya koymuştur. Ve inanıyorum ki 18 Mart mutabakatı konusunda Türkiye nasıl sorumluluğunu yerine getirmişse Avrupa da sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır"-"Terörde, uyuşturucuda Avrupa açısından önleyici bir ülkeyiz. Avrupa açısından Türkiye bu konuda vazgeçilmez bir ülkedir. Avrupa’nın bu konuda Türkiye’ye karşı eli kuvvetli değildir"-"Avrupa’nın bu konuda vermiş olduğu bir söz var, bunu da yerine getirmesi gerekir. Gönüllü İnsani Bakım Programı. Burada eğer gönüllü insani kabul programı, düzensiz göç kabul yapan ülkelerden gerçekleşmezse bugün Avrupa’da yaşanan hükümet krizleri, kaoslar önümüzdeki günlerde artarak devam eder"-"2019'un ilk yarısında, milli göç belgemiz bir sonraki toplantımıza hazır hale gelir düşüncesindeyiz" ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reform Eylem Grubu 5. Toplantısı'nda konuştu.



