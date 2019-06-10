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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Dağlarımızda 15 bin terörist vardı. Şimdi bu dağlarda 600 terörist kaldı.'

İçişleri Bakanı Soylu: 'Dağlarımızda 15 bin terörist vardı. Şimdi bu dağlarda 600 terörist kaldı.'

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Lyon 

-DETAY

( İSTANBUL ) İçişleri Bakanı Soylu: "Dağlarımızda 15 bin terörist vardı. Şimdi bu dağlarda 600 terörist kaldı."- "Dağlarımızda 15 bin terörist vardı. Şimdi bu dağlarda 600 terörist kaldı."- Antalya'ya 6 milyon 300 bin turist geliyordu, bu yıl sonu itibariyle 16 milyon gelecek"- Almanların Türkiye'ye gelişi geçen yıldan bu yıla oranla yüzde 40 artacak" İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafla bir araya geldi
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