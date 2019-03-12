İçişleri Bakanı Soylu : 'Bugün, ürettiğinin üzerine ay-yıldız damgasını vurabilen ve her gün gökyüzünde yükselen bir Türkiye var' - İZMİR
İçişleri Bakanı Soylu : "Bugün, ürettiğinin üzerine ay - yıldız damgasını vurabilen ve her gün gökyüzünde yükselen bir Türkiye var" - İZMİR - İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Gazi ve şehit aileleriyle kahvaltı programı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. (5)"Bugün, mühimmatıyla, Atak Helikopteriyle, İnsansız Hava Aracıyla, MİLGEM savaş gemisiyle Batı'ya bağımlı bir Türkiye yok. Kendi üreten, ürettiğinin üzerine ay - yıldız damgasını vurabilen ve her gün gökyüzünde yükselen bir Türkiye var"
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