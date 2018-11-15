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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun 13'ü kırmızı 5'i mavi 6'sı yeşil 8'i turuncu 41'i gri 27'si listede yer almayan üst düzey teröristlerdir'

İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun 13'ü kırmızı 5'i mavi 6'sı yeşil 8'i turuncu 41'i gri 27'si listede yer almayan üst düzey teröristlerdir'

Soylu'nun açıklamaları

Terör Eylemi Sınır Ötesi Terör Örgütü Teröristler Sınır Ötesi Operasyon 

-detaylar

( ANKARA -3) İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun 13'ü kırmızı 5'i mavi 6'sı yeşil 8'i turuncu 41'i gri 27'si listede yer almayan üst düzey teröristlerdir"-"Bu kategorideki tüm zamanlardaki toplam sayı ise 377´dir. Tüm terör örgütleri bazında 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir"-"DEAŞ terör örgütü, 2017 yılı Ocak ayından bugüne kadar ülkemizde tek bir eylem yapamamıştır. DEAŞ’a yönelik olarak bu yılın ilk on ayında gerçekleştirdiğimiz bin 130 operasyon sonucunda 283 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış, 761 kişi de tutuklanmıştır"-"Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür" ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi, bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlara ilişkin sunum yaptı.
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