İçişleri Bakanı Soylu: 'Biz sınavı kazandık, onlar kaybettiler' - İZMİR
İçişleri Bakanı Soylu: "Biz sınavı kazandık, onlar kaybettiler" - İZMİR - İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Gazi ve şehit aileleriyle kahvaltı programı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. (4)"415 bin Suriyeli çocuk doğdu Türkiye'de. Bize kızıyorlar. Diyorlar ki bunları niçin aldınız?""3,5 milyon Suriyeli bugün Türkiye'de var ya. Onlara ev sahipliği yaptık ya. Devlet, Millet, sivil toplum kuruluşlarımız, hep beraber. Batı korktu ya, Batı sindi ya, elini uzatamadı ya""Allah bize büyük bir sınav verdi. Biz bu sınavdan mağlup çıkmadık""Biz sınavı kazandık, Allah'ın sınavını, onlar kaybettiler. Biz tarihin sınavını kazandık, onlar tarihin sınavını kaybettiler. Gelecek nesillerimize büyük bir miras bıraktık"
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