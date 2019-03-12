İçişleri Bakanı Soylu: 'Biz dualı bir milletiz. Bu topraklar, dualı topraklardır' - İZMİR
İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dualı bir milletiz. Bu topraklar, dualı topraklardır" - İZMİR - İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Gazi ve şehit aileleriyle kahvaltı programı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. (3)"Bizi biz yapan değerlerimiz değişmemiştir. Dün ne isek bugün de aynıyız. Sevdamız, bu ülkeye olan aşkımız, fedakarlığımız aynıdır. Dün de şehitlerimiz vardı, dün de gazilerimiz vardı. Bugün de şehitlerimiz var, bugün de gazilerimiz var""Bu ülke, bu millet başka ülkelere ve başka milletlere benzemez. Biz dualı bir milletiz. Bu topraklar, dualı topraklardır""Burası bir ana ocağıdır. Burası bir ana kucağıdır"
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