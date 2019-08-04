İçişleri Bakanı Soylu, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - HATAY
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay 'da - İçişleri Bakanı Soylu'nun toplantıya katılanları selamlaması - Toplantıdan detayİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay 'da - Bakan Soylu, belediye başkanlarıyla buluştuHATAY (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay 'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi.Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında yaklaşık 3 saat süren Hatay - Kilis - Gaziantep Sınır Güvenlik Toplantısı'nın ardından bir otelde belediye başkanlarıyla buluştu.Basına kapalı yapılan görüşmeye, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Çelik Özgürsoy ile ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
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