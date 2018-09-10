İçişleri Bakanı Soylu Balkhi'yi kabul etti



- İçileri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanı Sayed Hussaın Alimi Balkhi’yi kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanı Sayed Hussaın Alimi Balkhi’yi makamında kabul etti. Bakan Soylu, heyetler arası görüşmede birçok konuya değineceklerini, güvenlik işbirliği, göç ve FETÖ'yle mücadeleye kadar birçok konu başlığının söz konusu olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Afganistan arasında her gün daha da gelişen işbirliklerinin olduğunu da ifade eden Soylu, bu konuları çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.



“Afganistan'ın güven içerisinde olması, özellikle Türkiye'nin en önemli talebidir” diyen Soylu, güvenlik işbirliği, terörle mücadele ve göç meselesini Afganistan'la işbirliği içerisinde yürütmeye çalıştıklarını kaydetti.

Afganistan ile Türkiye'de okuyan öğrenciler, Türkiye’de ikamet alarak oturanlar ve diğer vasıtayla gelenler konusunda sürekli diyalog halinde olduklarını ifade eden Soylu, şunları söyledi: "Gerek Afganistan'ın güvenliği, gerek Afganistan'ın atacağı adımlar konusunda Türkiye sonuna kadar destektir. Bunu da bugüne kadar attığı adımlarla birçok kez kanıtlamıştır. Bunu iki ülkenin ilişkisi olarak görmek, hem Türkiye hem de Afganistan'a tanımlanmamış bir değer verilmiş olur. Bu iki ülkenin ilişkisi değil bir evdeki iki kardeşin ilişkisi gibidir. Bütün ilişkilerimizi bu anlayış belirler.” Sayed Hussaın Alimi Balkhi ise iki ülke arasında ortak çok konunun bulunduğunu kaydederek, bu konulardan birinin terörle mücadele olduğunu vurguladı. Diğer bir konunun da göç meselesi olduğunu söyleyen Balkhi, “Bunları bir an önce masaya yatırmak ve incelemek çok önemlidir. İnşallah, çok iyi sonuçlar alacağız. Aynı zamanda Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Afganistan halkının her zaman yanında oldular. Özellikle son yıllara baktığımızda hem siyasi hem ekonomi anlamında Afganistan'ın yeniden kalkınması anlamında çok yardımcı oldunuz. Türkiye, her alanda Afganistan'ın yanında olmuştur, yardımcı olmaya çalışmıştır” dedi.

Balkhi, "İki ülkenin kardeşliği herhangi bir şekilde bozulamaz ve iki millet de gerçekten birbirinden ayrılamaz. Bu bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.



