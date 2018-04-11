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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Ana muhalefet partisinin terör örgütleri üzerinde seçmece yaparken görmek ülkemiz ve siyaset adına üzüntü vericidir' İzle
Soylu'nun açıklamaları
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( ANKARA -2) İçişleri Bakanı Soylu: "Ana muhalefet partisinin terör örgütleri üzerinde seçmece yaparken görmek ülkemiz ve siyaset adına üzüntü vericidir" ANKARA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 5. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı’na katıldı.