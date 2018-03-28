İçişleri Bakanı Soylu: 'Ana muhalefet partisi TBMM'de önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Diyor ki, 'Nüfus kütüklerine geçmiş dönemlerde yaşayan ama aslında ölü olan fakat siz onları sadece oy kullandırma saikiyle beraber canlı olarak gös İzle

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( ANKARA -2) İçişleri Bakanı Soylu: "Ana muhalefet partisi TBMM'de önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Diyor ki, 'Nüfus kütüklerine geçmiş dönemlerde yaşayan ama aslında ölü olan fakat siz onları sadece oy kullandırma saikiyle beraber canlı olarak gösterdiniz kayıtlar mevcuttur'. Üzüntüm şudur; Türkiye bizim istediğimiz, kendi yazdığımız kurallarla yönetilen bir ülke değildir" ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni”ne katıldı.



