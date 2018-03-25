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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde konuştu - TRABZON

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde konuştu - TRABZON

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıAK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresi - İçişleri Bakanı Soylu: - "AK Parti kadroları milletin kalkınmasının, tarihimizin, merhametimizin, yükselişin, geleceğin, zenginliğin ve ülkemizin yarına onurlu yürüyüşünün tercümesidir" - "Gelecek nesillerimize zengin, onurlu, güçlü bir miras bırakıyoruz. Gelecek nesillerimize hasta adam gibi Türkiye değil, bugün olduğu gibi inşallah yarın da olacak bütün dünyaya şifa olan bir Türkiye oluşturuyoruz"TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti kadroları milletin kalkınmasının, tarihimizin, merhametimizin, yükselişin, geleceğin, zenginliğin ve ülkemizin yarına onurlu yürüyüşünün tercümesidir." dedi.
Soylu, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin ülkeye, millete, AK Parti ailesine hayırlı olmasını diledi.Soylu, 21. yüzyılın başında başlayan bu büyük yürüyüşte her kongrenin, her seçimin Türkiye'ye, bu millete yanlış yapanlara karşı bir meydan okuma olduğunu belirterek, "Bu meydan okuma, geçmiş dönemlerde bu ülkenin başına getirilmeye çalışılanlara karşı meydan okumadır. Bu meydan okumanın dili demokrasidir, Anadolu'dur ve bu meydan okumanın dili güçsüzleri ezmeye çalışan zalim bir anlayışa karşı bir direniştir." ifadesini kullandı.Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntılara işaret eden Soylu, "AK Parti kadroları milletin kalkınmasının, tarihimizin, merhametimizin, yükselişin, geleceğin, zenginliğin ve ülkemizin yarına onurlu yürüyüşünün tercümesidir. AK Parti kadroları dünya mazlumlarının tercümesidir, AK Parti kadroları Ortadoğu'da huzurun, barışın, kardeşliğin tercümesidir. AK Parti kadroları kendisine tayin edilen büyük bir misyonun tercümesidir." dedi.
Soylu, milletin birçok kez olağanüstü dönemlerden geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Bu olağanüstü dönemlerde zayıftık, güçsüzdük, endişeliydik, kararsızdık, lidersizdik ve bu olağanüstü dönemlerde bize 'hasta adam' dediler, daha doğrusu hasta yapmaya çalıştılar. 20. yüzyılın sonunda yine bizi hasta adam yapmak istediler. Ekonomik krizlerle yüksek faizlerle siyasi taarruzlarla ve terörle." - "Güçlü adımlarla ilerliyoruz"Bu makus talihi bu kadroların, lideri ile birlikte yendiğini vurgulayan Soylu, şu görüşlere yer verdi:"Üzerinize geldiler, dik durdunuz, eğilmediniz. Bunu siz sandıkta yendiniz, demokrasiyle yendiniz. Partiyi kapatmakla üzerinize geldiler, yetmedi, bir taraftan 17 - 25 Aralık kumpasıyla 6 - 7 Ekim olaylarıyla üzerinize geldiler. Bütün dünya bir araya gelip üzerinize geldiler. En son tanklarıyla toplarıyla tüfekleriyle uçaklarıyla üzerinize geldiler, bir adım geri düşmediniz, bir adım geri sendelemediniz ve AK Parti kadroları bu makus talihi kendisi yendi, AK Parti kadroları milletin dili oldu."Soylu, olağanüstü bir dönemden daha geçildiğine değinerek, şunları kaydetti:"Allah'ımıza hamdolsun, ellerimizi semaya açıp Yüce Mevla’ya yalvarıyoruz, bugün güçlüyüz, kararsız değiliz, bugün kararlıyız, endişeli değiliz. Allah'ımıza şükürler olsun, zayıf değiliz, kuvvetli bir Türkiye’yiz. Bugün hep birlikte yine olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. DEAŞ'ın, PKK'nın, FETÖ'nün ve bütün dünyanın bir araya gelip huzurumuzu ve birliğimizi altüst etmek istediği bir olağanüstü dönemden geçiyoruz. Ey Trabzon sana anlatmaya, söz söylemeye gerek yok, sen iyi bilirsin. O güçsüz olduğumuz dönemlerde lidersizdik, Allah'a hamdolsun ki bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var, liderimiz var. 2019'a hep birlikte güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu kadrolar, bu nesil artık geleceğe hasta adam gibi bir Türkiye bırakmayacak. Gelecek nesillerimize zengin, onurlu, güçlü bir miras bırakıyoruz. Gelecek nesillerimize hasta adam gibi Türkiye değil, bugün olduğu gibi inşallah yarın da olacak bütün dünyaya şifa olan bir Türkiye oluşturuyoruz."

Mazlum Misyon Allah Hamdolsun Irak 

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