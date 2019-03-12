İçişleri Bakanı Soylu : '2 bin 200 yıldır devlet idare eden bir milletiz' - İZMİR İzle
İçişleri Bakanı Soylu : "2 bin 200 yıldır devlet idare eden bir milletiz" - İZMİR - İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Gazi ve şehit aileleriyle kahvaltı programı - İstiklal Marşı okunması ve dua edilmesiİZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. (1)"Toplantı başlarken ilk önce hep birlikte saygı duruşunda bulunduk. Ardından milletimizin büyük kahramanlığını, aslında bu milletin ne olduğunu, gelecek nesillere emanet eden, en güzelini yazmış olan Mehmet Akif'in yazdığı, nüshası bile belki de yazarken olmayan İstiklal Marşı'nı dinledik. Ardından kelamların en güzeline şahit olduk. Kuran - ı Kerim dinledik. Bu aslında bizim nasıl bir millet olduğumuzu, değerlerimizi, kutsallarımızı ve bugüne kadar hangi özelliklerle bir arada durduğumuzu gösteren, bir arada olduğumuzu izah eden en güzel başlangıçtır""Biz köksüz bir millet değiliz. Biz nesebsiz bir millet değiliz. Bin yıldır bu topraklardayız, ama 2 bin 200 yıldır devlet idare eden bir milletiz"
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