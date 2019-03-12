İçişleri Bakanı Soylu : '(15 Temmuz darbe girişimi) Kontrollü darbe diyorlar ya, aslında kendi kontrollerindeydi' - İZMİR İzle
İçişleri Bakanı Soylu : "(15 Temmuz darbe girişimi) Kontrollü darbe diyorlar ya, aslında kendi kontrollerindeydi" - İZMİR - İstiklal Marşı'nın Kabulü programı - Gazi ve şehit aileleriyle kahvaltı programı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. (2)"(15 Temmuz darbe girişimi) Bazıları gittiler bir evde televizyon seyrettiler. Kontrollü darbe diyorlar ya. Aslında kendi kontrollerindeydi. Ama millet bu darbeyi onların kontrolünden aldığı için kontrollü darbe olduğunu kendileri çok iyi biliyorlar. Onların kontrolünden aldı millet bu darbeyi ve darbeyi yapanlara gerekli dersi verdi.
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