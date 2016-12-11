İçişleri Bakanı'ndan patlama sonrası açıklama



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN YENİ AÇIKLAMA: AYRI AYRI YERLERDE İKİ PATLAMA OLDU



Bakan Soylu, yaptığı ikinci açıklamada şu ifadeleri kullandı:



İki patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın hemen üzerinde Süzer Plaza ile yan yana olan, daha önce 'Beleştepe' denilen yerde, diğeri ise Maçka Parkı'nda. Maçka Parkı'ndakinin canlı bomba olduğu değerlendiriliyor.



Olayın oluş şekli teyide muhtaç bilgilerdir. Şu anda bütün arkadaşlarımız, olayın aydınlatılması noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar.



Yaralılar Şişli Etfal başta olmak üzere yakın birçok hastaneye sevk edildi. Sayın Sağlık Bakanımızla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla ilk önce olay yerine gideceğiz. Milletimizin ve özellikle polis teşkilatımızın, emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabi şehit konusunda biraz sonra valimizle, emniyet müdürümüzle değerlendirme yaptıktan sonra kamuoyu önünde açıklamada bulanacağız

