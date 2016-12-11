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11 Aralık 2016 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı'ndan patlama sonrası açıklama

İçişleri Bakanı'ndan patlama sonrası açıklama

Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yakınlarında patlama meydana geldi. Hain saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Terör Saldırısı Süleyman Soylu Bombalı Saldırı Vodafone Arena 


İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN YENİ AÇIKLAMA: AYRI AYRI YERLERDE İKİ PATLAMA OLDU

Bakan Soylu, yaptığı ikinci açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İki patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın hemen üzerinde Süzer Plaza ile yan yana olan, daha önce 'Beleştepe' denilen yerde, diğeri ise Maçka Parkı'nda. Maçka Parkı'ndakinin canlı bomba olduğu değerlendiriliyor.

Olayın oluş şekli teyide muhtaç bilgilerdir. Şu anda bütün arkadaşlarımız, olayın aydınlatılması noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yaralılar Şişli Etfal başta olmak üzere yakın birçok hastaneye sevk edildi. Sayın Sağlık Bakanımızla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla ilk önce olay yerine gideceğiz. Milletimizin ve özellikle polis teşkilatımızın, emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabi şehit konusunda biraz sonra valimizle, emniyet müdürümüzle değerlendirme yaptıktan sonra kamuoyu önünde açıklamada bulanacağız
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