İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hizan’da

-Ersoy'un Gazetecilere açıklamada bulunması



( BİTLİS ) BİTLİS



- İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını incelemek üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hizan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ersoy, Hükümet Konağında Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Bülent Hamitoğlu'nu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hizan Hükümet Konağı’nda gazetecilere açıklama yapan Ersoy, “Ülkemizde bir kaç yıldır yoğun bir şekilde terörle mücadele ediyoruz. Karşımızda olanların bir tek derdi var. Son devletimizi ortadan kaldırmak, hepimizi hep birlikte vatansız bırakmak. FETÖ başarısız olduktan sonra Kandile kaçtıysa ve oraya sığındıysa artık hepimizin aklının başına alma zamanıdır. Bunların hiç birinin bir diğerinden farkı olmadığını FETÖ'sunun da PKK'sının da YPG'sinin de DEAŞ'ın da hepsinin aynı yerden kumanda edildiğini ve tek bir gaye için kullanıldıklarını, bu toprakları da Suriyellileştirmek bu topraklarda Iraklaştırmak ve hepimize huzur yerine mutluluk yerine kan ve gözyaşı yaşatmak. Bunu engellemek için sizlerin verdiği destekle sizlerin verdiği gayretle Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle çok yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi.

Kayyum belediyecilik uygulamamız da bu mücadelemizin bir parçasıdır" diyen Ersoy, "Milletimize insanlarımıza hizmet olsun diye verdiğimiz kaynakların sizin huzurunuza, canınıza malınıza kasteden insanlara mermi olarak gitmesini engellemek istedik. Yine sizlere hizmet için sunulması gereken kaynakların amacı dışında kullanıldığında ne kadar güzel işler yapıldığını hep birlikte gördük. Burada da çok güzel işler yapılmıştır. Buraya güzel hizmetler yapılmış. Hepimize düşen bir görev var. Bu huzurun, bu mutluluğun, bu hazzın keyfini çıkaralım ve sahip çıkalım. Bir daha hiç bir şekilde yol kazasına fırsat vermeyelim. Allah'ın izniyle bizim bu topraklardan başka gidecek yerimiz yaşayacak yerimiz yok. Biz artık ağlamak istemiyoruz. Biz artık ağıt yakmak istemiyoruz. Biz artık gözyaşı dökmek istemiyoruz. Biz emperyalistlerin postalları altında evlatlarımızın ezilmesini istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Huzurun, güvenliğin hazzını aldık. Bundan sonra bunu bozmaya hiç kimsenin yeltenmesine hiç kimsenin kalkışmasına fırsat vermeyeceğiz. Kafalarına taktıkları maskelerin arkasına sığınıp kalleşce bizim kanımızı akıtarak evlatlarımızı anasız babasız bırakarak varlıklarına hissettirmeye çalışanlara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Karış karış bu toprakları gezeceğiz. Bu topraklarda sizlerle beraber olacağız. Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette bu coğrafyada birlikte yaşamanın keyfini sunacağız” şeklinde konuştu.

Hükümet Konağı’nda toplantı yapan Ersoy daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlar ve esnaflarla birlikte sohbet etti. Ersoy’un Hizan ziyaretine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, Bitlis İl Jandarma Komutanı, Bitlis Emniyet Amiri ve kurum amirleri eşlik etti. (ERN-ŞAK-

