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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: '1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce denetlenecektir'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: '1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce denetlenecektir'

Çataklı'nın açıklamaları

( ANKARA - 1) İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce denetlenecektir"- "2019 Mayıs ayında kırsal alanda 6'sı büyük, 47'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 971 operasyon yapılmıştır"- "Terör arananlar listesinde bulunan sözde yönetici konumunda Mayıs ayı içerisinde 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Yolcu Otobüsü Sizce 

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