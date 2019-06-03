İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: '1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce denetlenecektir'
Çataklı'nın açıklamaları
( ANKARA - 1) İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce denetlenecektir"- "2019 Mayıs ayında kırsal alanda 6'sı büyük, 47'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 971 operasyon yapılmıştır"- "Terör arananlar listesinde bulunan sözde yönetici konumunda Mayıs ayı içerisinde 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım