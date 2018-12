İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan Tunceli’de mağarada sıkıştırılan teröristler hakkında açıklama

-Şeref defterinin imzalanması

( ERZURUM )- Ersoy, “Çok geniş ve çok büyük bir mağara, evlatlarımıza bir zarar gelmemesi için çok ihtiyatlı ve dikkatli ilerliyoruz" ERZURUM



- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli’de mağarada sıkıştırılan teröristler hakkında açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Çok geniş ve çok büyük bir mağara, evlatlarımıza bir zarar gelmemesi için çok ihtiyatlı ve dikkatli ilerliyoruz” dedi.

Erzurum’a bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Erzurum Valiliğini ziyaretleri, sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Tunceli’de bir mağarada sıkıştırılan teröristler hakkında bilgi veren Ersoy, kaçma ve sızma ihtimallerinin olmadığını ifade ederek, “ Bakanımızın açıkladığı şekilde mağaranın içindeler ablukaya alındılar. Çok geniş ve çok büyük bir mağara burası evlatlarımıza bir zarar gelmemesi için çok ihtiyatlı ve dikkatli ilerliyoruz. Kaçma ve başka bir yere sızma ihtimalleri olan bir durum söz konusu olmadığı için acele etmeden tek bir evladımızın burnu kanamadan bu işi tamamlamak istiyoruz” dedi.

Terörle mücadelede tarihin en etkin ve başarılı döneminin yaşandığını vurgulayan Ersoy, “ Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi ülkemiz son yıllarda terörle mücadelede çok kararlı bir duruşla terörle mücadele tarihinde en etkin ve başarılı dönemini yaşıyor. Ülkemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak terör örgütünün halkımız ve şehirlerimiz üzerinde ki olumsuzlukları kaldırıp, çoluk çocuk demeden dağa kaçırdığı vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik güçlerimiz çok kararlı ve etkin bir mücadele sürdürüyor. Hiçbir olumsuz duruma aldırmadan mücadelemize devam edeceğiz. Jandarmasından, Polisine, Mehmetçiğimize ve Korucularımıza kadar her seviyede bu işten sorumlu birimlerimiz ortak bir anlayış ve uyum içerisinde görevlerini sürdürüyorlar. Allahlın izniyle hiç durmaksızın Türkiye’nin bu alandaki başarısını sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise“ Erzurum özellikle asayiş olayları açısından diğer illerle kıyaslandığında gayet iyi durumdayız. Terörle mücadele açısından son derece iyi durumdayız. Arkadaşlarımız gece gündüz sürekli alandalar kahraman Jandarmamız ve kahraman Polisimiz son derece iyi bir uyum içerisinde ve çok iyi koordine olmuş şekilde görevlerinin başındalar. Bize bu azmi ve kararlılığı Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın ve genel komutanlarımızın, Ankara üst yönetiminin bu kararlılığı bize de yansıyor. Nöbette ki askerimize kadar bu kararlılık ve azim yansıyor” dedi.

