İbrahim Kalın:'Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz'
Kalın'ın açıklamaları
( ANKARA - 2) İbrahim Kalın:"Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"-"(Rusya ile harekat görüşmesi) Rus tarafı Suriye konusunda hassasiyetimizi biliyor"-"(Pence'in gelişi) ABD, PYD-YPG politikasında sıkışıp kalmış durumda"-"Yarın Erdoğan tarafından kabulü planlanmakta"-"Rejimle bir görüşme trafiği söz konusu değil"-"Obama'dan kalma yanlış politikanın hata olduğunu söyledik"-"Sivillerin korunmasının önemi ifade edildi"-"İncirlik Üssü'nün statüsü ile ilgili bir değişiklik öngörülmüyor"-"Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"-"(Erdoğan - Putin görüşmesi) Yakın bir vadede yüz yüze görüşme olacak" ANKARA
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