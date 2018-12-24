Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İbrahim Kalın: 'Terör örgütlerinin nefes almaması için çalışmalarımız devam edecek'

İbrahim Kalın: 'Terör örgütlerinin nefes almaması için çalışmalarımız devam edecek'

İbrahim Kalın'ın açıklamaları

( ANKARA - 1) İbrahim Kalın: "Terör örgütlerinin nefes almaması için çalışmalarımız devam edecek"- "Hem sahada hem de masada olmaya devam edeceğiz"- "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) 14 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesi bütün bu kararın değişmesine vesile olmuştur"- "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir zafiyetin, sektenin, yavaşlamanın olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz"- "DEAŞ'la mücadelede bundan sonra da Türkiye aynı kararlılığı gösterecektir"- "Rejimin son dönemde yaptığı ihlaller 600'ü geçti"- "Yerel seçimlerde gerekli tedbirler alınacak"- "Piyasalarda olumlu bir hareketliliğin başladığını görüyoruz"- "Amacımız Doğu Akdeniz'i bir barış gölü haline getirmek"- "Doğalgaz, petrol aramalarına devam edeceğiz"- "Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Acaba PKK ile İsrail'in gizli ilişkileri mi vardır?"

Petrol Arama Salar Petrol Telefon Görüşmesi İsrail 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı