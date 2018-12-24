İbrahim Kalın: 'Terör örgütlerinin nefes almaması için çalışmalarımız devam edecek'
İbrahim Kalın'ın açıklamaları
( ANKARA - 1) İbrahim Kalın: "Terör örgütlerinin nefes almaması için çalışmalarımız devam edecek"- "Hem sahada hem de masada olmaya devam edeceğiz"- "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) 14 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesi bütün bu kararın değişmesine vesile olmuştur"- "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir zafiyetin, sektenin, yavaşlamanın olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz"- "DEAŞ'la mücadelede bundan sonra da Türkiye aynı kararlılığı gösterecektir"- "Rejimin son dönemde yaptığı ihlaller 600'ü geçti"- "Yerel seçimlerde gerekli tedbirler alınacak"- "Piyasalarda olumlu bir hareketliliğin başladığını görüyoruz"- "Amacımız Doğu Akdeniz'i bir barış gölü haline getirmek"- "Doğalgaz, petrol aramalarına devam edeceğiz"- "Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Acaba PKK ile İsrail'in gizli ilişkileri mi vardır?"