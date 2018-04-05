İbrahim Kalın: 'Kosova hadisesi Kosova makamlarıyla görüşülmek suretiyle gerçekleştirilmiştir' Haberi
İbrahim Kalın'ın açıklamaları
( ANKARA - HD - 3) İbrahim Kalın: "Kosova hadisesi Kosova makamlarıyla görüşülmek suretiyle gerçekleştirilmiştir"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:- "PYD-YPG konusunda ABD, Türkiye'yi ikna edemedi, Fransa ikna etmeye çalışıyor gibi görüntü verilmeye çalışılıyor"- "Patriyotların alınması konusunda Türkiye'nin bir endişesi yok"- "Hakan Atilla davası hukuk skandalıdır"