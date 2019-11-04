İbrahim Kalın: ' 'Bir faciadır' dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız'
İbrahim Kalın'ın açıklamaları
( ANKARA - 2) İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"- "İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta"- "Af konusu ve EYT bugün gündeme gelmedi"- "Bülent Beyin açıklamaları kendi şahsi görüşleridir. Görevinde mağdur olanlar varsa bunla alakalı mekanizmalar kurulmuştur"- " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"
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