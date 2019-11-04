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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İbrahim Kalın: 'Barış Pınarı yahut PKK ile mücadelesi DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir'

İbrahim Kalın: 'Barış Pınarı yahut PKK ile mücadelesi DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir'

İbrahim Kalın'ın açıklamaları

( ANKARA - 3) İbrahim Kalın: "Barış Pınarı yahut PKK ile mücadelesi DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor" iddialarını ortaya atmak terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir"- "Tel Abyad ve Resulayn arasındaki yaklaşık 145 kilometrelik alan 30 kilometre derinliğinde terör örgütü unsurlarından temizlenmiş bulunuyor"- "Terör unsurlarının kalleş yüzü her defasında ortaya çıkıyor"- "Kendi besledikleri terör unsurları alan kaybettikçe, darbe yedikçe kendilerinin öfke ve paniğinin arttığını görüyoruz"

Terör Örgütü 

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