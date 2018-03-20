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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
İBB Başkanı Uysal: 'Az oy aldığımız yerlere daha fazla hizmet götürüyoruz' Haberi

İBB Başkanı Uysal: 'Az oy aldığımız yerlere daha fazla hizmet götürüyoruz' Haberi

Uysal'ın açıklamaları

( İSTANBUL -1) İBB Başkanı Uysal: "Az oy aldığımız yerlere daha fazla hizmet götürüyoruz" İSTANBUL

Salar Trol 


- İBB Bakanı Mevlüt Uysal, metro yapımında birinci önceliğin Ak Parti'ye oy veren ilçeler olduğu iddiasını kesin bir dille yalanladı. Hafriyat kamyonları takip sistemi ile ilgili İSTAÇ'da oluşturulan "Çevre Kontrol Merkezi"nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Uysal, "Sadece AK Partililerin oy verdiği yerlere metro yaparak trafiği nasıl çözeceğiz. Basınımız orada konuşmanın tamamını alsalardı, kastettiğimizin ne olduğunu anlarlardı. Tam tersine biz az oy aldığımız yerlere daha fazla hizmet götürdük ki oyumuzu arttırabilelim" dedi.

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