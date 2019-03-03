Hüseyin amcadan Murat Aydın’a, “Tartışmasız ailemin oyu sana” sözü İzle

-Vatandaşlarla tokalaşması

-Onlarla sohbet etmesi

-Hüseyin amca ile sohbet

-Amcanın Aydın’a söyledikleri

-Kalem esprisi

-Çocuklarla sohbet etmesi

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Anadolu Kavağı’nda esnaf ziyareti yaptı- Çocuklar Murat Aydın’a “En büyük başkan bizim başkan” diyerek tezahürat yaptı İSTANBUL



- AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Anadolu Kavağına giderek yağmur altında esnafları tek tek ziyaret etti. Aydın’ı gören Hüseyin amca, “Sizin yapacağınıza inanıyorum, çünkü Zeytinburnu’ndan çok güzel duyumlar aldık. Orada yapan burada hayli hayli yapar, tartışmasız ailemin oyu sana” dedi.

Çocuklar ise Murat Aydın’a “En büyük başkan bizim başkan” diyerek tezahürat yaptı. 31 Mart Yerel Seçimlere sayılı günler kala esnaf ziyaretlerine devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Anadolu Kavağı’nda esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, sorunlarını dinledi. Beykoz’a kazandıracağı projelerden vatandaşlara bahseden Başkan adayı Aydın, samimi ve sıcak tavırlarıyla gönülleri kazandı. Dondurmacısından restoranına, bakkalından kuaförüne her kesimden ilgi, alaka ve sevgi gören Aydın’ı ziyaretleri esnasında vatandaşlarda yalnız bırakmadı. “Zeytinburnu’nda yapan burada hayli hayli yapar” Aydın, semtte ziyaretlerini sürdürdüğünü esnada Hüseyin amca yanına geldi. Vatandaşla tanışan Başkan adayı Aydın ondan seçimlerde destek sözü istedi. Bunun üzerine amcanın, “Sizin yapacağınıza inanıyorum, çünkü Zeytinburnu’ndan çok güzel duyumlar aldık. Orada yapan burada hayli hayli yapar, tartışmasız ailemin oyu sana” demesi Aydın’ı mutlu etti. Sıcak geçen konuşmasının ardından mahalle teşkilatından bir partili, Hüseyin amcaya ilgisinden ötürü kalem hediye etmek istedi. Kalemi gören amcanın, “bununla beni kandırmazsın” demesi renkli görüntüler oluşturdu. Konuşmaların ardından Başkan adayı Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve Hüseyin amca kahvehaneye giderek çay içip bir süre sohbet etti. Çocuklardan Aydın’a “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratı Çocuklara olan ilgi, alaka ve sevgini gördüğü her yerde gösteren Murat Aydın, bir servis minibüsünün içerisindeki çocukların yanına gitti. Neşeli çocukların karşısında kendini tutamayan Aydın, ellerini tek tek öptü. Çocuklarla bir süre sohbet eden Aydın, onlara hediye vermeyi ihmal etmedi. Başkan adayı Aydın’ın çocuklara olan bu alakası onların gönüllerini kazandı. Minibüs ayrılacağı esnada çocuklar hep bir ağızdan, “En büyük başkan bizim başkan” diyerek tezahürat yaparken, Aydın da el sallayarak onları uğurladı. Aydın çocukların gitmesinin ardından semtteki bir kuaföre giderek esnafla tokalaştı.

