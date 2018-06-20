'Hükümetimiz herkesi ev sahibi yapmak için büyük gayret gösteriyor' - AFYONKARAHİSAR
"Hükümetimiz herkesi ev sahibi yapmak için büyük gayret gösteriyor" - AFYONKARAHİSAR - 1. Küçük Sanayi Sitesi esnafına ziyaret - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşma görüntüsü - Bakan Eroğlu'nun sanayi esnafını ziyaret etme görüntüsü - Bakan Eroğlu'nun konut temel atma törenine katılma görüntüsü - Detay görüntüler"Hükümetimiz herkesi ev sahibi yapmak için büyük gayret gösteriyor" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:"Bizde bir söz var; 'Dünyada mekan, ahirette iman' diye. Ev sahibi olmak çok önemli. O nedenle hükümetimiz de herkesi ev sahibi yapmak için büyük gayret gösteriyor. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok hassastı"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bizde bir söz var; 'Dünyada mekan, ahirette iman' diye. Ev sahibi olmak çok önemli. O nedenle hükümetimiz de herkesi ev sahibi yapmak için büyük gayret gösteriyor. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok hassastı." dedi. Eroğlu, Afyonkarahisar kent merkezindeki 1. Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.Esnafla sohbet eden Bakan Eroğlu, daha sonra eski çimento fabrikası arazisinde inşa edilecek konutların temel atma törenine katıldı. Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, eski çimento fabrikası arazisine güzel bir konut projesi hazırlandığını, kısa zamanda biteceğine inandığını söyledi.
- "TOKİ'nin yaptığı evler şu anda nerdeyse 1 milyona yaklaştı"Ev sahibi olmanın önemine değinen Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:"Bizde bir söz var; 'Dünyada mekan, ahirette iman' diye. Ev sahibi olmak çok önemli. O nedenle hükümetimiz de herkesi ev sahibi yapmak için büyük gayret gösteriyor. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok hassastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde iken, 'İstanbul'daki insanları ev sahibi yapalım' dedi. KİPTAŞ grubunu kurdu. Sayın Cumhurbaşkanım dedi ki; 'Veysel hoca, her ne kadar suyla ilgileniyorsan da sen inşaat yüksek mühendisisin. Oraya yönetim başkanı ol'. Ben de dedim ki; 'Önünü açıyorum yürü, İstanbul'a ne kadar çok ev yapabilirsen yap' dedik. Şu anda TOKİ çok sayıda fakir fukara, garip gureba emeklilere ev yapıyor. TOKİ'nin yaptığı evler şu anda nerdeyse 1 milyona yaklaştı."