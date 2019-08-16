Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Hükümet memur maaş zam teklifini açıkladı

Hükümet memur maaş zam teklifini açıkladı

Bakan Selçuk'un açıklaması

Kamu Çalışanları Memur Maaş Enflasyon Oranı Hükümet Kamu Görevlileri 

-Ali Yalçın'ın açıklaması

( ANKARA )- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- ”2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ediyoruz”- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:- “Bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik siz malul teklif sundunuz” ANKARA

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ediyoruz” dedi.
Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri ve emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin memura vereceği zam teklifini açıkladı.
Kamu İşveren Heyeti adına açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını, her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının o altı aylık dönmemde yapılan artış oranlarını aşması halinde aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasından sonra söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik siz malul teklif sundunuz. Bu teklifi kabul etmek mümkün değil. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak dışarıda değerlendirme yapmayı uygun görüyorum ve heyeti dışarıya alıyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Erdoğandan Bahçeliye ZiyaretErdoğandan Bahçeliye Ziyaret
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı