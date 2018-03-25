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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz - KİLİS

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz - KİLİS

- HÜDA PAR Kilis İl Başkanlığı - Kuran - ı Kerim tilaveti - HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'un konuşmasıHÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: - "Afrin, Afrinlilerindir, Suriye, Suriyelilerindir anlayışıyla hareket edilerek, adalet zemininde bir siyaset inşa edilir ve idare mekanizması oluşturulabilirse biz inanıyoruz ki bu Suriye'nin geneline hakim olur"KİLİS (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, "Afrin, Afrinlilerindir, Suriye, Suriyelilerindir anlayışıyla hareket edilerek, adalet zemininde bir siyaset inşa edilir ve idare mekanizması oluşturulabilirse biz inanıyoruz ki bu Suriye'nin geneline hakim olur." dedi.
Yavuz, HÜDA PAR Kilis 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 3,5 milyon insanın Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldığını belirtti.
Savaş nedeniyle yaklaşık 1 milyon Suriyelinin de hayatını kaybettiğini anlatan Yavuz, Suriye'de yaşananların sona erdirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Afrin, Afrinlilerindir, Suriye, Suriyelilerindir anlayışıyla hareket edilerek, adalet zemininde bir siyaset inşa edilir ve idare mekanizması oluşturulabilirse biz inanıyoruz ki bu Suriye'nin geneline hakim olur. Suriye'de yanan evler, bizim evlerimizdir, ölen insanlar bizim insanlarımızdır. Yüzyıl öncesinde bu sınırlar yoktu. Kim koydu bu sınırları buraya, o taraftakiler bizim kardeşimizdir. İşte bu sınırları aramıza çekenler bugün bizi bir kez daha parçalamak istiyorlar. Bizim buna müsaade etmememiz gerekiyor." diye konuştu.
Türkiye'nin birçok etnik unsurdan meydana geldiğini kaydeden Yavuz, "Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni ve Caferi'si var. Ne güzel, çiçek bahçesi değil mi. Bütün bunlar Allah'ın yarattığı birer zenginliktir. Onun için bu memlekete giydireceğimiz üst kimlik, ırkçılık olamaz." ifadesini kullandı.

İç Savaş Lyon Irkçılık 

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