HÜDA PAR'dan anayasa maddesi önerisi - ŞANLIURFA

- Miting alanından ve katılanlardan görüntüler - HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz'un konuşması HÜDA PAR'dan anayasa maddesi önerisi - HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz: - "Çıkarılabilecek yeni anayasaya şöyle bir madde koyalım. Bu milletin inancına aykırı hiçbir kanun çıkarılmasın"ŞANLIURFA (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran sonrası yeni sivil bir anayasa istediklerini belirterek "Çıkarılabilecek yeni anayasaya şöyle bir madde koyalım. Bu milletin inancına aykırı hiçbir kanun çıkarılmasın." dedi. Yavuz, partisinin Şanlıurfa 'da düzenlediği mitingdeki konuşmasına, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı. Türkiye'nin 24 Haziran'da kritik bir seçime gideceğini ifade eden Yavuz, parti olarak cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını hatırlattı.Seçimin ardından yeni bir sivil anayasa istediklerini vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:"Yeni bir anayasa yapalım istiyoruz. 15 Temmuz'da memleketinin ve milletinin selametinden yana olan bu millete şöyle bir anayasa hediye edelim. Çıkarılabilecek yeni anayasaya şöyle bir madde koyalım. Bu milletin inancına aykırı hiçbir kanun çıkarılmasın. Anayasada bu madde mutlaka yer almalıdır. "Bu milletin inancına aykırı hiçbir kanun maddesi çıkarılamaz" diyelim. Hiçbir iş birlikçi, emperyalizmin menfaatlerini korumaya kendisini adamış kimseler kanun maddelerini gerekçe göstererek bu milletin değerlerine savaş açmasın, darbecilik yapmasın, milletin değerlerine hakaret etmesin. Onların önünü kesmek için böyle bir madde koyalım. Bu milletin inancına aykırı hiçbir kanun çıkarılmasın artık."Mehmet Yavuz, partisinin insan ve adalet odaklı hedefler doğrultusunda çalışma yürüttüğünü dile getirdi.Türkiye'nin komşularıyla daha iyi geçinmesi gerektiğini anlatan Yavuz, yakın komşu ülkelerle ticaret potansiyelinin daha da geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti. Partisinin 24 Haziran seçimi öncesi tüm partilerden randevu istediğini belirten Yavuz, "HÜDA PAR seçime girme yeterliliği bulunan bütün partilerden randevu talep etti. Neden çünkü Suruç'taki gibi elim vaziyeti yaşamayalım diye, insanımızın kanı dökülmesin diye, herkesten randevu talep ettik. Kan dökülmesin istedik. Bize göre insan hayatından daha değerli bir şey yoktur. Hiçbir siyasi kazanç, hiçbir politik menfaat ve çıkar insan hayatından daha değerli olamaz. HÜDA PAR'ın tek amacı akan kanı durdurmak ve kanın akmasını engellemektir." dedi. Yavuz, konuşmasının ardından partisinin Şanlıurfa milletvekili adaylarıyla katılımcıları selamladı.