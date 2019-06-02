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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Honaz’da oy verme işlemi tamamlandı

Honaz’da oy verme işlemi tamamlandı

Kapatılan sandıklardan görüntü

Yerel Seçimler Yerel Seçim 

-Sandık görevlilerinden görüntü

( DENİZLİ )- İlçede oy kullanılan 80 sandık kapatılarak sayıma geçildi DENİZLİ

- Denizli’nin Honaz ilçesinde tekrarlanan yerel seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile tamamlandı. İlçede oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde belirlenen saatte sona erdi. Oyların kullanıldığı 80 sandık saat 17.00 itibari ile sona erdi. 23 bine yakın kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede oy verme işlemi sabah saat 08.00’da başlamıştı. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine başlandı.
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