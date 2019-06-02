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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Honaz’da adaylar oylarını kullandı

Honaz’da adaylar oylarını kullandı

AK Partili aday Devecioğlu'nun oy kullanacağı okula gelmesi

Başkan Adayı Yerel Seçimler Yerel Seçim 

-Devecioğlu'nun oyunu kullanması
-Devecioğlu'nun açıklamaları
-CHP'li aday Kepenek'in oy kullanacağı okula gelmesi
-Kepenek açıklamaları
-Kepenek'in oyunu kullanması

( DENİZLİ )- 31 Martta yapılan ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen seçimin tekrarında AK Partili başkan adayı Turgut Devecioğlu ile CHP’li aday Yüksel Kepenek oylarını kullandı DENİZLİ

- Denizli’nin Honaz ilçesinde 31 Martta yapılan ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen seçimin tekrarında AK Partili başkan adayı Turgut Devecioğlu ile CHP’li aday Yüksel Kepenek oylarını kullandı. Honaz’da 31 Martta yapılan yerel seçimlerde 22 bin 602 seçmen sandık başına gitti. Açılan sandıklarda gerçekleştirilen sayımda Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Yüksel Kepenek 9 bin 391, Cumhur İttifakının AK Partili adayı Turgut Devecioğlu 9 bin 390 oy aldı. AK Parti’nin İlçe Seçim Kurulu’na seçim sonuçlarına ilişkin itirazını değerlendiren YSK, seçimin iptaline karar verdi ve ilçede seçimler bugün yeniden yapılması kararlaştırıldı. Verilen karar sonrası ilçe genelinde 22 bin 602 seçmen saat 08.00’dan itibaren 80 andıkta oylarını kullanmaya başladı.
AK Partili Belediye Başkan Adayı Turgut Devecioğlu da, ilçe merkezinde bulunan Atatürk İlkokuluna gelerek saat 11.00’da oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Devecioğlu, sonuçların Honaz için hayırlı olmasını dileyip, yeniden Honaz’a hizmet etmek istediğini söyledi.

CHP’li aday Yüksel Kepenek ise Cumhuriyet İlkokulunda sadık başına gidip oyunu kullandı. İptal edilen seçimin 1 oy farkla kazananı olan Kepenek, seçim sonuçlarının Honaz için hayırlı olmasını diledi. Oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.
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