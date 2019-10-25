Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
HDP Sözcüsü Günay Kubilay - ANKARA Haberi

HDP Sözcüsü Günay Kubilay - ANKARA Haberi

- HDP Sözcüsü Günay Kubilay'ın konuşması HDP Sözcüsü Günay Kubilay: - "Çok uluslu, çok inançlı, çok kimlikli Suriye’de Kürtlerin dahil edilmediği bir anayasal çözüm demokratik olmaz"ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Suriye'de Kürtlerin dahil edilmediği bir anayasal çözümün demokratik olmayacağını belirtti.
Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çok uluslu, çok inançlı, çok kimlikli Suriye'de Kürtlerin dahil edilmediği bir anayasal çözümün demokratik olmayacağını vurgulayan Kubilay, "Suriye'de tarihten bakiye kalmış Kürt sorunu ne yazık ki yeni kuşaklara devredilmiş olacaktır." dedi.
Esed rejimine çağrı yapan Kubilay, Kürtler dahil bütün Suriye halklarıyla birlikte savaşın soğuk külleri arasından özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir Suriye’yi inşa etmenin mümkün olduğunu ifade etti.
Yaşanan acıları, akıtılan gözyaşlarını yeni demokratik Suriye’nin inşasında büyük bir fırsata ve toplumsal sinerjiye dönüştürmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Kubilay, HDP'nin bu konuda dayanışma göstermeye hazır olduğunu dile getirdi.Kubilay, 19 Ağustos'tan bu yana 3'ü büyükşehir olmak üzere 12 HDP'li belediyeye kayyum atandığını hatırlattı. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın tutuklanmasının, siyasi rehine siyasetinin bir devamı olduğunu öne süren Kubilay, bu bağlamda her türlü meşru ve demokratik direniş çizgilerini büyüterek farklı biçimlerde, farklı eylem tarzlarıyla sürdüreceklerini kaydetti.

Özgürlük Kayyum Basın Toplantısı Toplantı Anayasa 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlülerİşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlüler
Anayasa Değişikliği 376 Oyla Meclisten GeçtiAnayasa Değişikliği 376 Oyla Meclisten Geçti
Anayasa Komisyonunda KavgaAnayasa Komisyonunda Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı