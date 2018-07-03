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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
HDP Sözcücü Bilgen: '(Seçmen listelerinin birleştirilmesi) YSK’nin açıklama yapması gerekmektedir' - ANKARA

HDP Sözcücü Bilgen: '(Seçmen listelerinin birleştirilmesi) YSK’nin açıklama yapması gerekmektedir' - ANKARA

HDP Sözcücü Bilgen: "(Seçmen listelerinin birleştirilmesi) YSK’nin açıklama yapması gerekmektedir" - ANKARA - HDP Genel Merkezi binasından detaylar - HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in basın toplantısında konuşmasıHDP Sözcücü Ayhan Bilgen: - "Seçmen listelerinin neden birleştirildiğine dair YSK’nin açıklama yapması gerekmektedir"ANKARA (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ayhan Bilgen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçmen listelerini neden birleştirdiğine dair açıklama yapması gerektiğini savundu.Bilgen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim kampanyası sırasında birtakım baskı ve hukuksuzluklarla karşılaştıklarını, seçimin ardından da bu durumun sürdüğünü, partilerinin hedef gösterildiğini iddia etti.YSK'nin güvenlik nedeniyle bazı sandıkları birleştirilmesini eleştiren Bilgen, "Seçmen listelerinin neden birleştirildiğine dair YSK'nin açıklama yapması gerekmektedir. Sandıkların birleştirilmesi, denetlenme ve izlenmeyi zorlaştırmıştır." diye konuştu.
Kaybolan çocuklarla ilgili gündeme de değinen Bilgen, çocuğa yönelik şiddet ve istismarın, idam tartışmaları üzerinden yürümesi yerine bilimsel olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Bilgen, bir soru üzerine, demokratikleşme konusunda üzerilerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Farklı kimlik, inanç ve ideolojiye sahip halkımızın, aşağıdan yukarıya bir barış arzusuyla, sorunlarını hep beraber çözeceğiz." dedi.

Demokratikleşme Seçimin Ardından Seçim Kampanyası Basın Toplantısı Toplantı 

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