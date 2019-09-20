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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'HDP'nin, umut beklenen kapı haline dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz' - TRABZON

'HDP'nin, umut beklenen kapı haline dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz' - TRABZON

"HDP'nin, umut beklenen kapı haline dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz" - TRABZON

- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Yomra Belediyesi'ne gelişi - Ziyaretten görüntüler - Koray Aydın'ın açıklaması "HDP'nin, umut beklenen kapı haline dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz" - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: - (HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler) Onların haykırışını duymamazlıktan gelmek mümkün değil. Bu annelerin oradaki haykırışının kapısı olarak HDP'nin, umut beklenen bir kapı haline dönüştürülmesini de siyaseten doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz" - "Amerika ne yaptığını biliyor, Rusya ne yaptığını biliyor. El altından belirli konularda anlaşmışlar ama biz 2 senedir bir türlü Fırat'ın doğusuna girme kararlılığını ortaya koyamamamızın ağır bedellerini ödeyebileceğimizi şimdiden görüyorum"TRABZON (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere ilişkin, "Onların haykırışını duymamazlıktan gelmek mümkün değil. Bu annelerin oradaki haykırışının kapısı olarak HDP'nin, umut beklenen bir kapı haline dönüştürülmesini de siyaseten doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon 'un Yomra ilçesine gelen Aydın, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.Koray Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yomra'nın Trabzon gündeminde sıkça konuşulan bir ilçe olduğunu söyledi.

Yomra'nın geleceği için evvela güvenilirliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:"İstanbul'a gittiğimde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretimde kendisine şunu söyledim, biliyorsun ben Yomralıyım. İçi boşaltılmış, şu anda imkan ve fırsatları elinden alınmış bir belediyemiz var ama burası Trabzon 'un büyüme akslarından bir tanesi. Dolayısıyla burada yapılması gereken adımlar var. Bu konuda elinden gelen yardımı yapmasını beklediğimi söyledim." - "Onların haykırışını duymamazlıktan gelmek mümkün değil"Aydın, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan annelere ilişkin soru üzerine, "Bizim bu konuda peş peşe yapılmış parti açıklamalarımız var. Orada anneler toplanmış haykırışta bulunuyorlar. Onların haykırışını duymamazlıktan gelmek mümkün değil. Bu annelerin oradaki haykırışının kapısı olarak HDP'nin, umut beklenen bir kapı haline dönüştürülmesini de siyaseten doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Devletin bu tür problemlerini çözebilecek güç ve kudrette olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:"Türkiye'nin geriye dönük kaybedilmiş ciddi bir zamanı vardır. Bu zaman içerisinde özellikle devlet gücünü ve kuvvetini kullanmada adına barış süreci denilen süreç içerisinde PKK'nın yeniden güçlenme döneminin açılmış olması ve dağa çıkış hareketinin daha serbest, daha rahat, daha inançlı, ailelerin kontrolü dışında o trafiğin yeniden oluşturulduğu zeminin sahiplerinin geçmişte bütün bu yaşananları unutarak HDP'nin kapısını umut kapısı haline getirmelerine de şiddetle karşı çıkıyoruz." - "Amerika ve Rusya ne yaptığını biliyor"Fırat'ın Doğu'sunda, şu anda Amerika'nın güdümünde, kontrolünde aynı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi yeni bir devletin kurulduğunu iddia eden Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:"Bu yeni devlet kuruluşunun engellenmesi Diyarbakır'ın önünde bekleyen ailelerin sıkıntısını da temelden ve kökten çözebilecek bir girişimin şu anda devletin birinci önceliği diye düşünüyorum. 15 güne kadar bekleyip gireceğiz diyorlar, inşallah gerçekleşir. Bunu bir Türk milliyetçisi olarak yürekten istiyorum. Çünkü bunun artık idare edilir bir tarafı kalmamıştır. Amerika ne yaptığını biliyor, Rusya ne yaptığını biliyor. El altından belirli konularda anlaşmışlar ama biz 2 senedir bir türlü Fırat'ın doğusuna girme kararlılığını ortaya koyamamamızın ağır bedellerini ödeyebileceğimizi şimdiden görüyorum."Aydın, Amerika'nın bölgeye herkesin gözü önünde silah yardımı yaptığına dikkati çekerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin acilen Suriye Devlet Başkanıyla husumeti ortadan kaldırarak sahada iş birliği imkanı yapmasının Türk devletinin geleceği açısından birinci öncelikli mesele olduğunu sözlerine ekledi.Belediye Başkanı Bıyık, Aydın'a Trabzon spor forması hediye etti.

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