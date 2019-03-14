HDP'nin 'terör propagandası' içeren seçim afişleri toplatıldı - ŞANLIURFA
HDP'nin "terör propagandası" içeren seçim afişleri toplatıldı - ŞANLIURFA - HDP'nin seçim afişleri "terör propagandası" gerekçesiyle toplatıldı - HDP pankartının fotoğrafından detay - Şanlıurfa Adliyesinden detay görüntülerHDP'nin seçim afişleri "terör propagandası" gerekçesiyle toplatıldı - Şanlıurfa 'da HDP'nin üzerinde Kürtçe "Savaştan sonra barış bizimdir" yazılı afiş ve pankartları mahkeme kararıyla kaldırıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da HDP'nin seçim afişleri, "terör propagandası" içerdiği gerekçesiyle toplatıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kentin çeşitli bölgelerine astığı ve üzerinde Kürtçe "Savaştan sonra barış bizimdir" yazılı afiş ve pankartlarda, "terör propagandası" yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulundu.Başvuruyu değerlendiren 2. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu afişlerin kaldırılmasına karar verdi.Güvenlik güçleri, kent merkeziyle ilçelerdeki afiş ve pankartları topladı.
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